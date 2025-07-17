تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع والتجارة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. يبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2025 قريبًا، مرحلة تنسيق القبول بالجامعات، حيث يسعى الطلاب لاختبار الكلية والتخصص المناسب بالنسبة لنوع الشهادة الفنية.

وتتنوع شهادات الدبلومات الفنية ما بين التجارية، والزراعية، والصناعية، والسياحة والفنادق، بنظام 3 أو 5 سنوات، حيث تتنوع الكليات والمعاهد وفقا لتخصص كل شهادة.

وتوضح بوابة فيتو خلال هذه السطور، الكليات والمعاهد المتاحة لـطلاب دبلوم الصنايع ودبلوم التجارة 2025.

كليات متاحة لطلاب دبلوم الصنايع نظام 3 سنوات

تربية حلوان

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة بالمنسوبة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات

معهد عالي فني صحي طنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة الهرم

معهد 6 أكتوبر للهندسة والتكنولوجيا

المعهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا سموحة بمصروفات

المعهد العالي للهندسة بالتجمع الأول القاهرة الجديد

الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات

معهد عالي هندسة بأسيوط

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

معهد فني صحي المنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا غرب القرب بالإسكندرية

فني صحي بنها

فني صحي الوادي الجديد

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر

الإشرافات العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديد

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد المستقل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد التكنولوجي العالي بالأساس من أكتوبر

الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا كلية السويف

المعهد الطيبه العالي للهندسة بالمصروفات

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

كليات متاحة لطلاب دبلوم صنايع نظام 5 سنوات

هندسة السويس

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية

هندسة بترول وتعدين السويس

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف

كلية الهندسة جامعة دمنهور

هندسة القاهرة

هندسة بور سعيد

هندسة حلوان

هندسة بنها بشبرا

هندسة الطاقة أسوان

هندسة الإسكندرية

هندسة طنطا

هندسة عين شمس

هندسة بنها

هندسة حلوان بالمطرية

هندسة كفر الشيخ

هندسة المنوفية بشبين الكوم

هندسة الزقازيق

هندسة الفيوم

هندسة المنصورة

هندسة أسوان

هندسة دمياط

هندسة بني سويف

هندسة أسيوط

هندسة جنوب الوادي

هندسة المنيا

هندسة سوهاج

كليات متاحة لطلاب دبلوم تجارة

التجارة (انتظام – انتساب موجه)

بجامعات القاهرة- الإسكندرية- عين شمس – أسيوط- طنطا – المنصورة- حلوان- الزقازيق- المنوفية- قناة السويس- جنوب الوادي- بني سويف- بنها – سوهاج- كفر الشيخ- دمنهور- دمياط – السويس- بورسعيد- أسوان- مدينة السادات- العريش

كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) الزقازيق

كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد

برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق حلوان

برنامج إدارة وتشغيل المطاعم(تعليم تبادلي)بكلية السياحة والفنادق الإسكندرية

معهد فني صحي طنطا

معهد فني صحي المنصورة

معهد فني صحي بنها

معهد فني صحي الزقازيق

معهد فني صحي الوادي الجديد

معهد فني صحي امبابه

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات

تربيه كفر الشيخ

معهد فني صحي بني سويف

فني صحي حلوان

فني صحي جنوب الوادي

فني صحي أسوان

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد

تجارة دمنهور

تجارة أسيوط

تجارة بورسعيد

تجارة دمياط

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