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اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 0.82% خلال يونيو

سلطنة عمان، فيتو
سلطنة عمان، فيتو

ارتفع معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر يونيو الماضي 0.82% على أساس سنوي، وفقا لوكالة رويترز.

معدل التضخم في سلطنة عُمان

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.29% في يونيو.

وفي مايو الماضي، تباطأ معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال مايو الماضي ليصل إلى 0.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.9% في الشهر السابق، ليظل في مستوى منخفض مقارنة بدول المنطقة والعالم، وفقا لبيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وكانت وزارة الاقتصاد العمانية، كشفت عن ارتفاع كل من الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 %، والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 % بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

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وأضافت الوزارة، أنه وفقا للنطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعا طفيفا في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 %، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم بمحافظة الداخلية بنسبة 1.58 %، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 %، وبنسبة 1.24 % في جنوب الشرقية، و1.09 % في الظاهرة، و1.06 % في الوسطى.

وجاء أقل ارتفاع للتضخم بمحافظة شمال الشرقية وبنسبة 0.21 %، وفي شمال الباطنة بنسبة 0.42 %، وسجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمئة في باقي المحافظات.

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