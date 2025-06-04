الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

سلطنة عمان تصدر تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها بشأن استقدام عمالة

سلطنة عُمان، فيتو
سلطنة عُمان، فيتو

أصدرت سفارة سلطنة عُمان في جاكرتا تحذيرا عاجلا إلى رعاياها، حيث دعت فيه إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة الوافدة فيما يخص عاملات المنازل من جمهورية إندونيسيا.

 العمالة المنزلية غير مسموح به رسميًا

ووفق وسائل إعلام عمانية؛ فإن ذلك يأتي نظرًا لكون تصدير العمالة المنزلية غير مسموح به رسميًا حتى الآن إلى الدول العربية، ومن بينها سلطنة عُمان.

 اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المالية المحوّلة

وشددت  السفارة على أن أي تعامل في هذا الشأن يُعدّ مخالفة قانونية، ولا يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المالية المحوّلة، نظرًا لكون هذا النوع من التعامل يُعدّ عملًا غير مشروع.

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