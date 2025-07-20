مستأنف المنصورة تنظر قضية مقتل سائق "توك توك" على يد 4 أشخاص بالدقهلية

تنظر محكمة مستأنف المنصورة، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار السعودي الشربيني، القضية رقم 1610 لسنة 2024 جنايات الجمالية، المقيدة برقم 1929 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة، والمتهم فيها 4 أشخاص بقتل مدرس يعمل سائق "توك توك"، وألقوا بجثمانه في أرض زراعية.

مستأنف المنصورة تنظر قضية مقتل مدرس

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السعودي الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله مطاوع، وأحمد علي المشد، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد.

أسماء المتهمين في قرار الإحالة

وكان قد أحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، كلًّا من: بسام جمعه بدر الباز، محبوس 29 سنة نجار مسلح ومقيم برمبال مركز منية النصر، وإبراهيم عبد الرحمن محمد أحمد العشري، محبوس 31 سنة، حداد مسلح، ومقيم بكفر قنيش مركز منية النصر، ورامي محروس محمود القطب محمد، محبوس 26 سنة، حداد مسلح، ومقيم بمنشأة عبد الرحمن مركز دكرنس، وأحمد رمضان أحمد إبراهيم البيومي، محبوس 26 سنة، سائق، ومقيم بدكرنس، لأنهم في يوم 2024/4/1 بدائرة مركز الجمالية بالدقهلية.

قتلوا المجني عليه وسرقوا “التوك توك”

المتهمون من الأول حتى الثالث قتلوا المجني عليه وسرقوا “التوك توك”، قتلوا عمدًا المجني عليه محمود محمد رفعت مسعد مصطفي، بغير سبق الإصرار والترصد، بأن ظفروا به حال استقلاله دراجته الآلية قاموا بإيهامه لتوصيلهم إلى أحد الأماكن، وما أن وصلوا لمكان خالٍ من المارة، طلب الثانى التوقف لقضاء حاجته، وعقب توقفه فوجئ بقيام الأول والثالث بإشهار سلاحين أبيضين خنجر وسكين في مواجهته، مهددين بهما إياه وقاما بدفعه خارج الدراجة، واقتياده إلى إحدى الأراضي الزراعية المجاورة لهم، وأسقطوه أرضا واستغاثته، فقاموا بتكميم فمه باستخدام أداة شال ولفه أيضًا حول عنقه، وتكبيل يديه بحبل، ثم قام الأول بمعاجلته بطعنة باستخدام السلاح الأبيض خنجر إحرازه استقرت بعنقه، فحدثت إصابته الموضوعة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتكب تلك الجناية وتقدمتها وتلتها الجناية المؤثمة، وهي أنه في ذات الزمان والمكان انفي البيان.

سرقوا دراجة آلية ومحمول بالإكراه

كما سرقوا المنقولات دراجة آلية، وهاتف محمول، المبينة وصفًا وقيمة وقدرًا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلًا، وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفه بالطريق العام لتوصيلهم لأحد الأماكن حتى اقتاده لمكان خالٍ من المارة، فأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء - خنجر - سكين - مهددين بها إياه؛ مما بث الرعب في نفسه وقاموا بدفعه خارج الدراجة واقتياده إلى إحدى الأراضي الزراعية المجاورة لهم وأسقطوه أرضا، ولاستغاثته قاموا بتكميم فاهه باستخدام شال ولفه أيضا حول عنقه وتكبيل يديه بحبل وشل مقاومته.. وعلى غرار ذلك أتموا جريمتهم الأولى السالف ذكرها.

وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جريمتهم، والاستيلاء على المسروقات كرها عنه على النحو المبين بالتحقيقات.

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