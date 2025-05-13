مستأنف المنصورة يقرر تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص وسرقة سيارته لجلسة 12 يوليو

أجلت الدائرة الثانية مستأنف المنصورة في محافظة الدقهلية محاكمة المتهم بقتل شخص وسرقة سيارته لجلسة 12 يوليو المقبل.

حيث نظر مستأنف المنصورة، القضية رقم 11925 لسنة 2018 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة والمتهم بها شخصين بقتل آخر ليلًا بالطريق العام وسرقة سيارته وذلك بعد صدور حكم أول درجة بالإعدام.

مستأنف المنصورة تنظر قضية متهمين بقتل آخر في بلقاس

تنظر القضية برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية أحمد كمال، عصام أباظة، محمود عبد الكريم.

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهم الذي حاول إنكار ارتكاب الكريمتين وطلب محامي المتهم مناقشة الطب الشرعي في التقرير الطبي ونوع المخدر المستخدم.

قرار الإحالة في القضية

وكانت أحيلت القضية رقم 11925 لسنة 2018 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات للمحاكمة الجنائية

القضية مقيدة ضد كل من:

١- محمد جمال عبد اللطيف الحلواني إعدام حضوري

٢- إبراهيم فتحي محمد عبد الفتاح محافظة الدقهلية إعدام ا. ح

أنهما في يوم 16 يونيو 2018 قتلا المجني عليه أحمد رمضان أحمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاح أبيض “كذلك” واستدرجاه إلى مكان الواقعة بالسيارة قيادته وما إن ظفرا به حتى انهال عليه المتهم الثاني طعنا بالسلاح الأبيض بأنحاء متفرقة من جسده حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره وحثه علي ارتكاب الجريمة قاصدين من ذلك قتله وإحداث ما به من إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى ذلك أنها وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان:

سرقا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والسيارة رقم ل هـ 217 قيادة المجني عليه سالف الذكر، وذلك ليلًا بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام المتهم الثاني بجذبه خارجها مشهرًا في وجهه سلاح أبيض (كزلك) وقاومه فطعنه طعنة أودت بحياته على النحو المبين بالتقرير الشرعي المجزأ كل الوصف الأول وتمكنا بذلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

حازا وأحرزا سلاح أبيض (كزلك) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

إحالة المتهمين في جلسة 5 مارس 2020 حضوريًا للنيابة العليا للجنايات بإجراء محاكمة المتهمين بالإعدام شنقًا وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.



قررت المحكمة الأولى بالنقض وأرسل في 9 سبتمبر 2019 صادر 648 ولم يرن حتى تاريخه.

وتحرر الطلب بحث وقيد تحت رقم 265 لسنة 2024 غيابى حضر شمال.



وأعيدت إجراءات محاكمته مقررة عليه في 22 فبراير 2024 وتحدد لنظرها جلسة 9 مايو 2025 أمام الدائرة الثانية عشر جنايات.

حررت هذه الشهادة من واقع جدول الجنايات بناءً على طلب محكمة الجنايات.

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