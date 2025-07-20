الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تضبط قيادات بحركة حسم بتهمة التخطيط لأعمال عنف

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نجحت أجهزة الأمن فى توجية ضربة أمنية حاسمة جديدة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى  تحديد ورصد قيادات بحركة حسم الإرهابية الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بعد بث مقاطع فيديو تخطط فيها لأعمال العنف والفوضى  وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المتهمين.

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