الداخلية تضبط قيادات بحركة حسم بتهمة التخطيط لأعمال عنف

الأحد 20/يوليو/2025 - 12:20 م 7/20/2025 12:20:49 PM

نجحت أجهزة الأمن فى توجية ضربة أمنية حاسمة جديدة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد ورصد قيادات بحركة حسم الإرهابية الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بعد بث مقاطع فيديو تخطط فيها لأعمال العنف والفوضى وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط المتهمين.

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