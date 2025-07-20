الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

النيابة تأمر بالتحفظ على هاتف هدير عبد الرازق وفحص محادثتها مع زوجها

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على هاتف هدير عبد الرازق بواقعة فيديو الاعتداء عليها من قبل زوجها، وكذلك فحصه وتفريغ مكالماتها ومحادثتها مع زوجها حتى لحظة التعدي والضرب.

جانب من الفيديو المقدم 
جانب من الفيديو المقدم 

وتستمع نيابة القاهرة الجديدة لأقوال حسين زوج هدير عبّد الرازق لمعرفة ملابسات فيديو الاعتداء.

وجاء تحرك الأجهزة المعنية بناءً على تقارير رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة من وحدة مباحث الآداب والجرائم الإلكترونية، حيث تم تحديد مكان وجود هدير وزوجها، واستصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما، وبالفعل نُفذت مأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهما دون مقاومة.

وألقت أجهزة الأمن ، القبض على هدير عبد الرازق وزوجها للتحقيق فى الاتهامات المنسوبة إليهما.

 

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع الثنائي، في ظل اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير لائق، والتحريض على الفسق، وتداول مشاهد تخدش الحياء العام، إلى جانب احتمالية وجود شبهة ابتزاز إلكتروني وتسجيل مشاهد دون علم الطرف الآخر، وهي اتهامات قد تُغيّر مسار القضية حال ثبوتها.

النيابة تباشر التحقيق وتنتظر تقرير الأدلة الرقمية

ومن المقرر أن تُعرض هدير عبد الرازق وزوجها على النيابة المختصة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الأطراف المعنية بالفيديو المنتشر، في انتظار تقرير فني من الأدلة الجنائية حول مدى صحة المقاطع المتداولة، والتأكد من نسبتها لهدير أو الطرف الآخر.

 

مواقع التواصل تشتعل وانقسام في الرأي العام

وأثارت الواقعة حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين، حيث اعتبر البعض أن هدير ضحية عنف منزلي تحتاج للحماية، بينما رأى آخرون أن الفيديوهات المتداولة تعكس مخالفات قانونية تستوجب المحاسبة.

 

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