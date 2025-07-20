الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

نجح قطاع الأمن الوطني في تتبّع معلومات مؤكدة تفيد بقيام قيادات "حسم" الهاربة في تركيا بالتخطيط لإعادة إحياء نشاط الحركة داخل مصر، من خلال الدفع بعنصر إرهابي هارب تلقى تدريبات عسكرية متطورة خارج البلاد، بهدف التسلل إلى الداخل بطريقة غير شرعية، واستهداف منشآت أمنية واقتصادية، فضلًا عن شخصيات عامة.

الأمن الوطنى: حركة حسم اتخذت من بولاق الدكرور نقطة ارتكاز لبدء نشاطهم

وكانت الأجهزة الامنية رصدت تسلل الإرهابي أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، المحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية، إلى داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من شقة بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه، تمهيدًا لتنفيذ العمليات الإرهابية بالاشتراك مع عنصر آخر يُدعى إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه على ذمة قضية تتعلق بمحاولة اغتيال شخصيات هامة.

خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

وكشف البيان عن قائمة تضم قيادات حركة "حسم" المتورطة في التخطيط للمخطط العدائي، من بينهم: يحيى السيد إبراهيم موسى، محمد رفيق مناع، علاء علي السماحي، محمد عبد الحفيظ، وعلي عبد الونيس، وجميعهم محكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا تتعلق بمحاولات اغتيال مسئولين، واستهداف الطائرة الرئاسية، وعمليات إرهابية كبرى.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ضرباتها الاستباقية ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين، وأنها لن تتوانى في ملاحقة العناصر الإرهابية داخل وخارج البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على استقرار الدولة وسلامة مؤسساتها.

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