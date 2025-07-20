الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نجح قطاع الأمن الوطني  في تتبّع معلومات مؤكدة تفيد بقيام قيادات "حسم" الهاربة في تركيا بالتخطيط لإعادة إحياء نشاط الحركة داخل مصر، من خلال الدفع بعنصر إرهابي هارب تلقى تدريبات عسكرية متطورة خارج البلاد، بهدف التسلل إلى الداخل بطريقة غير شرعية، واستهداف منشآت أمنية واقتصادية، فضلًا عن شخصيات عامة.

الأمن الوطنى: حركة حسم اتخذت من بولاق الدكرور نقطة ارتكاز لبدء نشاطهم 

 

وكانت الأجهزة الامنية رصدت تسلل الإرهابي أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، المحكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد في عدة قضايا إرهابية، إلى داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من شقة بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه، تمهيدًا لتنفيذ العمليات الإرهابية بالاشتراك مع عنصر آخر يُدعى إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، المطلوب ضبطه على ذمة قضية تتعلق بمحاولة اغتيال شخصيات هامة.

خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية 

وكشف البيان عن قائمة تضم قيادات حركة "حسم" المتورطة في التخطيط للمخطط العدائي، من بينهم: يحيى السيد إبراهيم موسى، محمد رفيق مناع، علاء علي السماحي، محمد عبد الحفيظ، وعلي عبد الونيس، وجميعهم محكوم عليهم بأحكام نهائية في قضايا تتعلق بمحاولات اغتيال مسئولين، واستهداف الطائرة الرئاسية، وعمليات إرهابية كبرى.

تخريب منشآت أمنية واقتصادية «أبرزها»، الداخلية تعلن تفاصيل إجهاض مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية تضبط قيادات بحركة حسم بتهمة التخطيط لأعمال عنف

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل ضرباتها الاستباقية ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين، وأنها لن تتوانى في ملاحقة العناصر الإرهابية داخل وخارج البلاد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على استقرار الدولة وسلامة مؤسساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمنطقة بولاق الدكرور خلية الارهابية حركة حسم خلية حسم وزارة الداخلية خليبة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

الداخلية تضبط قيادات بحركة حسم بتهمة التخطيط لأعمال عنف

بيان أمني هام من وزارة الداخلية.. بعد قليل

الداخلية: استخراج آلاف البطاقات عبر قوافل الأحوال المدنية.. واستمرار القوافل في 10 محافظات

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 6 ملايين جنيه

ضبط 9 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 114 ألف مخالفة و355 سائقا يتعاطون المخدرات خلال 24 ساعة

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قرية المتانيا بالعياط

القبض على قهوجي وعاملين بتهمة تعذيب مراهق واحتجازه في منشأة القناطر

الأكثر قراءة

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

تخريب منشآت أمنية واقتصادية «أبرزها»، الداخلية تعلن تفاصيل إجهاض مخطط حركة حسم الإرهابية

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

الداخلية تضبط قيادات بحركة حسم بتهمة التخطيط لأعمال عنف

بيان أمني هام من وزارة الداخلية.. بعد قليل

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

انخفاض البلطي والبوري والكابوريا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في معاهد التمريض بجامعة الأزهر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية