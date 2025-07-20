صيف الأوبرا 2025، بانوراما فنية لـ أيامنا الحلوة على المسرح المكشوف

صيف الأوبرا 2025، تواصل فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حيث تقدم فرقة أيامنا الحلوة بقيادة ورؤية المايسترو محمد عثمان وذلك في التاسعة مساء الثلاثاء 22 يوليو على المسرح المكشوف.

برنامج حفل فرقة أيامنا الحلوة

يتضمن برنامج حفل فرقة أيامنا الحلوة، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، كوكبة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التي قدمها رموز المجال منهم محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، كارم محمود، حورية حسن إلى جانب بانوراما من الأعمال الخفيفة والفلكلورية الشعبية وتترات المسلسلات الدرامية الشهيرة والإعلانات بدءً من حقبة تسعينيات القرن الماضى.

يذكر أن فرقة أيامنا الحلوة تأسست عام 2003 على يد المايسترو محمد عثمان وتضم 20 مطربًا ومطربة ومجموعة من أمهر الموسيقيين، اشتهرت بطابع مميز وأداء فريد لألوان غنائية متنوعة، شاركت فى الكثير من البرامج التلفزيونية الناجحة وقدمت العديد من العروض لتحقق قاعدة جماهيرية ضخمة

المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

وكانت دار الأوبرا المصرية قد أطلقت نشاطها الصيفي بأولى حفلات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء يوم الجمعة 18 يوليو الجاري، على المسرح المكشوف.

ولأول مرة تقدم دار الأوبرا حفلات مهرجانها بستاد الإسكندرية هذا العام، بمشاركة عدد من النجوم منهم إيهاب توفيق وهشام عباس، نسمة عبد العزيز، وخالد سليم.

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