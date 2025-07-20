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ثقافة وفنون

حنان ماضي تعيد جمهور الأوبرا لحقبة التسعينيات (صور)

الفنانة حنان ماضي،
الفنانة حنان ماضي، فيتو

بين قصص الحب والحنين، أحيت المطربة حنان ماضي اللقاء الثاني من فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حيث استمتع الحشد الجماهيري داخل المسرح المكشوف برحلة غنائية عاطفية معها. 

حنان ماضي تستعيد ذكريات التسعينات على المسرح المكشوف

ومع دقات التاسعة مساء تحولت منصة العرض إلى آلة زمن انتقلت بمحبي الفنون الجادة إلى حقبة تسعينيات القرن الماضي، وبصوت حنان ماضي المرصع بالمشاعر الصادقة والمدموغ بطابع النقاء والأصالة انسابت كلمات أعمالها الشهيرة لتحيا في القلوب ذكريات سنوات ولّت، وبأداء يتميز بالفخامة الإبداعية غردت بـ إسكندرية الصبية، كان وكان، كسبنا مشاعرنا، آسيا، عدي الهوي، عصفور المطر، مين هي، شباك قديم، اللقاء الثاني، يا غريب، على نار هادية، البحر بيخطفني، قصة الأمس، ما فيش في الأغاني، سرسب، ليه ما أعرفش، ليلة عشق، شدى الضفاير، المال والبنون وتتر المسلسل الإذاعى سيدة الدارين.

المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

وكانت قد أطلقت دار الأوبرا المصرية نشاطها الصيفى بأولى حفلات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء والذى أحياه المنشد الشيخ محمود التهامى والموسيقار فتحى سلامة مساء الجمعة. 

ولأول مرة تقدم دار الأوبرا حفلات مهرجانها باستاد الإسكندرية هذا العام، بمشاركة عدد من النجوم منهم إيهاب توفيق وهشام عباس، نسمة عبد العزيز، وخالد سليم. 

 

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المطربة حنان ماضي المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية أعمال حنان ماضي علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية

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