لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي، اليوم الأحد، بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العياط المركزي.

فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قرية المتانيا بالعياط

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع أحد المواطنين داخل منزله بقرية المتانيا. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى "م. س."، ويبلغ من العمر قرابة العقد الثالث، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة إصابته بصعق كهربائي مفاجئ.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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