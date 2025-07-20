الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قرية المتانيا بالعياط

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي، اليوم الأحد، بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى العياط المركزي.

فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قرية المتانيا بالعياط

كانت  أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا يفيد بمصرع أحد المواطنين داخل منزله بقرية المتانيا. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

 وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى "م. س."، ويبلغ من العمر قرابة العقد الثالث، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة إصابته بصعق كهربائي مفاجئ.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صعق كهربائي مستشفى العياط المركزي مستشفي العياط محافظة الجيزة ضحية الكهرباء صعق بالكهرباء

مواد متعلقة

ضبط 37 بلطجيا وهاربا من المراقبة و49 فرد خرطوش فى حملات بالمحافظات

ضبط مخدرات وأسلحة نارية وتنفيذ مئات الأحكام القضائية خلال حملة أمنية في أسيوط

لحظة القبض على البلوجر هدير عبد الرازق فى التجمع الأول (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم: قصة طفل فيديو قيادة سيارة نقل بكفر الشيخ.. شخص ينهي حياة شقيقه في ظروف غامضة بالمنيا.. وتطورات قضائية مع نجل محمد رمضان وعمر زهران

الداخلية: ضبط سائق سيارة نقل صدم مركبة ولاذ بالفرار في الإسكندرية

فيديوهات شغلت السوشيال ميديا.. مشاجرات مدينة نصر وحلوان ومينا البصل تتصدر.. والداخلية تلاحق طفل يقود سيارة نقل (صور)

الداخلية تكشف ملابسات اصطدام سيارة نقل بأخرى في الشرقية وهروب سائقها

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات وأسلحة نارية في حملة أمنية بدمياط 

الأكثر قراءة

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

ببدلة الإعدام والسبحة، إيداع المتهم بقتل خاله حرقا قفص الاتهام بجنايات الأقصر (صور)

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

قبول استقالة وزيرة البيئة وتكليف منال عوض بالقيام بمهامها مؤقتًا

بعد قبول استقالتها، تعرف على أبرز إنجازات ومناصب وزيرة البيئة ياسمين فؤاد (بروفايل)

مدبولي يقبل استقالة وزيرة البيئة

بعد وفاة الأمير النائم، طبيب مخ وأعصاب يكشف ماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الغيبوبة الطويلة؟

بعد تقدير قيمة الدولار بـ35 جنيه، خبير: حل المشكلات الاقتصادية بيد المصريين فقط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

انخفاض البلطي والبوري والكابوريا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المزيد

انفوجراف

كيف تحسم القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد مجلس الشيوخ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

ما حكم عمل السبوع للمولود، وهل العقيقة من السنة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية