تدخل عاجل من القومي للطفولة لإنقاذ أسرة بلا مأوى في حلمية الزيتون

صرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بأن الإدارة العامة لنجدة الطفل تدخلت لإنقاذ أسرة من مخاطر تواجدها بلا مأوى، وذلك فور رصد المنشور الذي يفيد بتواجد طفلين رفقة والدتهما في حالة سيئة بميدان حلمية الزيتون، بمحافظة القاهرة.

تدخل عاجل من القومي للطفولة لطفلين بلا مأوى بميدان حلمية الزيتون

ووجهت "السنباطي" على الفور فريق نجدة الطفل للتوجه إلى مكان تواجدهم للوقوف على صحة الواقعة وإجراء دراسة حالة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأسرة وتقديم كافة سبل الدعم اللازم، مشيرة إلى أنه بدراسة الحالة المبدئية تبين أن الطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات والطفل يبلغ من العمر أربعة أشهر، وأنهما غير مقيدين بسجلات المواليد، مؤكدة أن الإدارة العامة لنجدة الطفل ستتولى اتخاذ إجراءات قيدهما بسجلات المواليد واستخراج شهادات ميلاد لهما وفقًا لأحكام قانون الطفل في ضوء ما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة فى هذا الشأن.

فريق خط نجدة الطفل

وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: إنه بناءً على دراسة الحالة للأم وطفليها والتي تم إعدادها من قبل فريق خط نجدة الطفل، وفي ضوء التنسيق والتعاون القائم مع النيابة العامة، تم إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، وما قد يتطلبه من استصدار قرار من النيابة العامة بإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية المناسبة بعد توقيع الكشف الطبي عليهما، مشيرًا إلى أن نيابة عين شمس الجزئية باشرت تحقيقاتها في الواقعة بحضور أخصائي نجدة الطفل، لتقديم تقريرا بالتوصية المناسبة لحالتهما والتي انتهت إلى إيداعهما رفقة والدتهما بإحدى دور استضافة المرأة بمحافظة القاهرة.

وفي سياق آخر قال عبد الرازق إن المجلس القومي للطفولة والأمومة: تدخل لتقديم الدعم اللازم للطفل الذى ظهر بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقوم ببيع "العسلية" والذي تعرض للضرب بالطريق العام، مؤكدا أنه تم تقديم تقرير انتهي بالتوصية بإيداع الطفل، بصفة مؤقتة بإحدى دور الرعاية، مع ضرورة إخضاعه لإعادة تأهيل نفسي، مراعاةً لمصلحته الفضلي، وذلك بالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية والوحدة الفرعية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.