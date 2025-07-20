القبض على قهوجي وعاملين بتهمة تعذيب مراهق واحتجازه في منشأة القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على قهوجي واثنين من العاملين داخل أحد المقاهي، لاتهامهم باحتجاز مراهق داخل المقهى وتعذيبه وتصويره، وذلك بدعوى الاشتباه في قيامه بسرقة معدات تخص المقهى.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بلاغًا من شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، يفيد بتعرضه للاحتجاز والاعتداء بالضرب المبرح داخل أحد المقاهي. وذكر الشاب في بلاغه أنه تعرّض للإصابة بجروح في الفخذ الأيمن والأيسر نتيجة التعدي عليه باستخدام آلة حادة، كما تم توثيق الواقعة بهاتف محمول بواسطة أحد المتهمين.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمين وهم قهوجي واثنان من العمال، قاموا باحتجاز المجني عليه داخل المقهى بعد الاشتباه في قيامه بسرقة بعض الأدوات من المكان، واعتدوا عليه بالضرب وصوّروا الواقعة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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