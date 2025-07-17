خبير اقتصادي: برنامج مصر مع صندوق النقد بـ8 مليارات دولار

أكد هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بـ8 مليارات دولار مقسمة الى 8 مراجعات والمراجعة الرابعة تمت بنجاح، مشيرا إلى أننا سنرصد استقرار في الدخل النقدي للمواطنين خلال السنوات المقبلة.

قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وأوضح هاني جنينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أننا انتهينا من المراجعة الرابعة لصندوق النقد والبرنامج قيمته 8 مليار دولار مقسمين إلى 8 مراجعات، مضيفا: "خلصنا منهم 4 مراجعات تمت بنجاح والصندوق بمبدأ الشفافية يعرض التفاصيل لما تم في المراجعات السابقة".

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف هاني جنينة، أن مصر يتبقى لها خلال الشهور القليلة المقبلة مراجعتين الخامسة والسادسة فقط، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر يعالج 3 قضايا، لافتا إلى أن صندوق النقد يتوقع أن التضخم ينخفض ويصل إلى 13% والسنة القادمة قد ينكسر تحت 10% وهذه المعدلات لم تحدث في مصر منذ 3 سنوات ومؤشرات إيجابية.



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