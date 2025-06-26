النحاس يواصل المكاسب مع توقعات بصعوده لأعلى مستوى في أغسطس

واصل النحاس مكاسبه لليوم الخامس، بعدما كشف "جولدمان ساكس" عن توقعاته بأن الأسعار ستصل إلى أعلى مستوى في 2025 عند نحو 10050 دولارًا للطن في أغسطس المقبل، مع شح الإمدادات خارج الولايات المتحدة.

ارتفاع أسعار النحاس عالميا

يواجه متداولو النحاس ضغطًا كبيرًا في بورصة لندن للمعادن بعد ارتفاع العلاوات السعرية للعقود الفورية. ويأتي شح الإمدادات بسبب المستوى القياسي من الشحنات التي وُجهت إلى الولايات المتحدة بعد أن أدت مقترحات بفرض رسوم جمركية إلى ارتفاع الأسعار هناك، ما استنزف مخزونات الدول الأخرى، بحسب وكالة بلومبرج.

كتب محللو "جولدمان"، ومن بينهم إيوين دينسمور، في مذكرة صدرت الخميس: "يوجد شح في إمدادات سوق النحاس خارج الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من نقص معروض النحاس الإقليمي، رغم فائض العرض في السوق العالمية في الفترة الحالية".

تراجع المخزونات يرفع أسعار النحاس

وأضافوا أنه من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع بسبب تراجع المخزونات خارج الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية، إلى جانب قوة المعنويات والنشاط نسبيًا في الصين، وقد يؤدي فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من النحاس في سبتمبر إلى تراجع سعر المعدن إلى نحو 9700 دولار للطن بحلول ديسمبر.

تراجعت فروق أسعار عقود النحاس في بورصة لندن للمعادن هذا الأسبوع، لتخفف بعض الضغط على المشترين بعد ارتفاع أسعار العقود الفورية خلال الأيام الماضية.

ارتفع سعر النحاس 0.4% إلى 9749 دولارًا للطن ببورصة لندن للمعادن في الساعة 10:17 صباحا في شنجهاي، كما ارتفعت أسعار معظم المعادن الصناعية، فارتفع النيكل 0.8%، والألومنيوم 0.2%.

في المقابل، تراجع سعر خام الحديد في سنغافورة 0.2% إلى 92.55 دولار للطن، وانخفضت العقود في بورصة داليان، وكذلك عقود الصلب الآجلة في شنغهاي.

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