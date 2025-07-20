الأحد 20 يوليو 2025
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حوادث

محاكمة سائق سيارة متهم بدهس شاب بسيارته أثناء عبوره الطريق بعين شمس

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق سيارة متهم بدهس شاب بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة عين شمس، للمحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة تقرير المعمل الكيماوي لدماء المتهم، وتبين إيجابية العينات واحتواء دمائه على نواتج لمخدر الحشيش.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بقتل شاب بالخطأ والقيادة بسرعة زائدة عن المقررة وإهمال وعدم مراعاة لوائح وقوانين المرور.

محاكمة سائق سيارة دهس شابا بسيارته أثناء عبوره الطريق بعين شمس

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري نتج عنه وفاة شخص بأحد شوارع منطقة عين شمس.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بكسور وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الشخص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة عين شمس النيابة العامة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة منطقة عين شمس

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