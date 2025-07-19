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محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في سقوط "موتوسيكلين" داخل ترعة بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شابان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، في تصادم موتوسيكلين بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، في حادث مروري بنجع غلاب بقرية العليقات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
بالانتقال والفحص تبين مصرع “زياد شحات خميس، محمود أبو المجد”،  غرقًا بترعة بعد سقوطها بداخلها، فيما أصيب اثنين آخرين بذات الحادث "أحمد محمد، ٢٦ سنة، زياد شحات دا الولد الصغير، 13 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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