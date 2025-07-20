الدفاع الجوي الروسي: أسقطنا 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 93 طائرة أوكرانية دون طيار، خلال الليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:30 بتوقيت موسكو يوم 19 يوليو إلى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 20 يوليو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت البيان أنه تم تدمير 38 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، بما في ذلك 16 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو.

كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و8 مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، ومثلها فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود.

وأضاف بيان الدفاع الروسية أنه تم كذلك اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة فوق مياه البحر الأسود، وطائرتين مسيرتين اثنتين فوق أراضي كورسك وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأخرى فوق مقاطعة ريازان.

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