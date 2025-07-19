أستراليا تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز ضمن مساعدات بـ 160 مليون دولار

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن أستراليا سوف تسلم أوكرانيا دبابات أبرامز ضمن حزمة مساعدات بقيمة 160 مليون دولار.

مدفيديف: روسيا ستقصف أهدافها في أوكرانيا بقوة متزايدة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الجيش الروسي سيقصف أهدافه على أراضي أوكرانيا بما في ذلك كييف بقوة متزايدة وأن دحر نظام كييف مستمر رغم العقوبات الجديدة.

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا

كشفت مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا.

وأوضحت أن حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا تتضمن حظرا على المعاملات المتعلقة بخطى أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2.

المصادر قالت أيضا إن حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا تتضمن خفض سقف أسعار النفط الخام في مجموعة السبع إلى نحو 47.6 دولار للبرميل.

إعلام روسي: وحدات الدفاع الجوي دمرت 73 مسيرة أوكرانية ليلا

أعلنت وسائل إعلام روسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية قد دمرت 73 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

صحيفة بريطانية: ترامب شجع زيلينسكي خلال مكالمة بينهما على توجيه ضربات في عمق روسيا

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شجع أوكرانيا على تكثيف الضربات في عمق الأراضي الروسية.

ترامب طالب زيلينسكي بتوجيه ضربات في العمق الروسي

ونقلت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية، عن مصادر مطلعة على المناقشات، أن ترامب سأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول مدى قدرته على ضرب موسكو إذا زودتها الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى.

وأضاف الصحيفة البريطانية، أن المحادثة التي جرت خلال المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني في الرابع من يوليو الجاري، شهدت انحرافًا حادًا عن موقف ترامب السابق بشأن الحرب ووعده الانتخابي بإنهاء التدخل الأمريكي في الصراعات الخارجية.

وأشارت فايننشال تايمز نقلًا عن شخصين مطلعين على المحادثة بين ترامب وزيلينسكي، إلى أن الرئيس الأمريكي سأل زيلينسكي عما إذا كان بإمكانه ضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا إذا قدم أسلحة قادرة على ذلك.

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