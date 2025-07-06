مطالب كورية بإصدار مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية

طلب المدعون في كوريا الجنوبية، بإصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات.

البرلمان يعزل يون من منصبه

وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل، بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر.

ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.

وصرح المدعي بارك جي يونج أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن “المحقق الخاص قدم اليوم طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة”.

وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ”تزوير وثائق رسمية” بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

وقال إن “المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل” مضيفا أنها ستناقش في المحكمة.

واستُجوب يون السبت بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية.

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