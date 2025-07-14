المصانع المصرية تستقبل وفدًا من كبرى الشركات الكورية المتخصصة

نظم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في سول – كوريا الجنوبية، سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المصرية الرائدة في مجال تصنيع الملابس الرياضية والـ Knitwear.

ويأتى هذا استكمالا لجهود المجلس التصديرى للملابس الجاهزة فى دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة الفرص الاستثمارية.

واستقبلت المصانع المصرية وفدًا من كبرى الشركات الكورية المتخصصة، والتي أبدت اهتمامًا كبيرًا بإبرام شراكات استراتيجية وعقود تصديرية مع الجانب المصري، لتغطية جزء من احتياجات عملائها بالأسواق الأمريكية.

وتبلغ القيمة التصديرية المستهدفة من هذه الشراكة ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي سنويًا، مما يعكس الثقة في جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية على الساحة العالمية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن خطة المجلس التصديري للملابس الجاهزة لزيادة فرص التصدير، وفتح قنوات تعاون جديدة بين المصانع المحلية وكبرى الشركات العالمية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة القطاع في الأسواق الدولية.

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