الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير من سرعة الرياح على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 30: 45 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2:25 متر.

 

شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس غدا، اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2 متر

ويكون هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 35: 50 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت  هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الطقس من أجل التنبؤ به وهى الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

شبورة كثيفة على هذه الطرق، حالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد: أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا الأحد

حالة الطقس غدا، اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2 متر

حالة الطقس غدا، انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

الصعيد يسجل 45 وهذا موقف القاهرة، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الطقس اليوم، انكسار الموجة الحارة، القاهرة تتنفس الصعداء، الصعيد يسجل 45 درجة، رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

طقس اليوم السبت، بداية انكسار الموجة الحارة

الأكثر قراءة

الأمن الوطنى: حركة حسم خططت لاستهداف الطائرة الرئاسية

تخريب منشآت أمنية واقتصادية «أبرزها»، الداخلية تعلن تفاصيل إجهاض مخطط حركة حسم الإرهابية

الرفض الكامل للإساءة والوقيعة الأبرز، آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية المصرية السعودية بقيادة السيسي وولي العهد (صور)

الداخلية تضبط قيادات بحركة حسم بتهمة التخطيط لأعمال عنف

بيان أمني هام من وزارة الداخلية.. بعد قليل

مقتل عنصرين من حركة حسم الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات إنقاذ الرهائن

نتيجة الثانوية العامة 2025، مصادر تكشف بشرى سارة للطلاب وأولياء الأمور

آخر تطورات حادث أطفال دلجا الأشقاء، نجل عم الأب: «اتقوا الله فينا وكفاية إشاعات»

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

انخفاض البلطي والبوري والكابوريا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

ضوابط الفوز بالمقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في معاهد التمريض بجامعة الأزهر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم كتب الكتاب فى المنام وعلاقته بحلول اليسر بعد العسر

"صوت تحبه الملائكة"، 40 عاما على وفاة الشيخ محمود علي البنا وهذه تفاصيل رؤيته للرسول

دعاء التوفيق والنجاح لطلاب الثانوية العامة 2025

المزيد
الجريدة الرسمية