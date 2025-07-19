الأحد 20 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الزمالك: عبد الله السعيد قائد داخل الملعب ويستطيع السيطرة على غرفة الملابس

عبدالله السعيد، فيتو
عبدالله السعيد، فيتو

أكد محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، أن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية يسير بشكل جيد، موضحا أن المدير الفني يتعرف على اللاعبين في فترة الإعداد.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "أتمنى أن تقدم الصفقات الجديدة أداء جيد مع الزمالك وأن يعرفوا أن قميص الزمالك يختلف عن أي نادي، وتجديد عبدالله السعيد إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل".

وأضاف: "عبد الله السعيد قائد داخل الملعب ويستطيع السيطرة على غرفة الملابس فهو صاحب خبرات كبيرة".

الزمالك والشمس، وفاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.


تشكيل الزمالك أمام الشمس 


بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وعلي نوفل وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وهاني ياسر وأحمد حمدي وسيف جعفر وحازم أسامة وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك العاصمة الادارية محمد عبدالله نادي الزمالك عبدالله السعيد الزمالك أمام الشمس الزمالك والشمس

مواد متعلقة

عبد الله: فتوح لم يتعلم من الأخطاء السابقة وعقوبة الزمالك رادعة

عاشور: الزمالك يتعامل باحترافية في ملف الصفقات

الزمالك يتعاقد مع عبد الرحمن الخياط لتدعيم فريق كرة اليد

متحدث الزمالك: معسكر الأبيض يسير بشكل جيد بعيدًا عن أزمة "فتوح"

الأكثر قراءة

موقف أحمد عبد القادر من الانتقال للحزم بعد موافقة الأهلي على بيعه

هيخرجوا في جنازة واحدة، وفاة معلم بحادث سير أثناء توجهه لتشييع جثمان والدته ببني سويف

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

الأهلي يوافق على بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ 600 ألف دولار

حالة الطقس غدا، انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة

التحقيق مع مصفف الشعر التائب في بلاغ أسماء جلال

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود

خدمات

المزيد

خلال 20 يوما، تحركات أسعار الذهب في الأسواق

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 19 يوليو 2025

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

سقوط إمبراطورية البلوجرز.. بعد القبض عليها.. قصة فيديو هدير عبد الرازق الجديد وعلاقته بنزيلات سجن النسا ! (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الإيمان ينقص ويزيد؟، الدكتور يسري جبر يجيب (فيديو)

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال إيران