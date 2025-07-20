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رياضة

التحكيم الدولي يؤجل حسم أزمة أحداث ديربي طرابلس

الأهلي طرابلس والاتحاد
الأهلي طرابلس والاتحاد الليبي، فيتو

أعلن نادي الأهلي طرابلس الليبي، صدور قرار رسمي من المحكمة الرياضية الدولية، بشأن الاحتجاج الذي قدمه نادي الاتحاد الليبي، بشأن قرار الاتحاد المحلي، فيما يتعلق بلقاء الفريقين يوم 18 يونيو الماضي بمسابقة الدوري الليبي.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إلغاء نتيجة مباراة الفريقين، التي لم يتم استكمالها بعد اشتباكات جماهيرية، وبين لاعبي الفريقين، عقب تسجيل نوفل الزرهوني هدفًا للاتحاد في الأهلي بعد مرور 39 دقيقة، وإشارته لبدلاء الأهلي بطريقة استفزتهم.

وطالب نادي الاتحاد باحتساب نتيجة المباراة لصالحه، محتجًا في دعواه للمحكمة الرياضية الدولية، على قرارات الاتحاد الليبي للعبة.


وأكد الأهلي طرابلس في بيانه، أن قرار محكمة التحكيم الرياضي برفض إصدار تدابير وقتية لصالح نادي الاتحاد، جاء بعد التأكد من عدم وجود أي ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح قد يلحق بنادي الاتحاد.

وقال الأهلي طرابلس في البيان "القرار جاء نتيجة عدم إمكانية التنبؤ بنتائج المنافسات الرياضية استنادا إلى غياب لاعبين أو هوية الفريق المنافس، وفق ما جاء في دفوعات نادي الاتحاد، كما فشل نادي الاتحاد في تقديم أدلة تدعم موقفه القانوني، بجانب صحة وقانونية موقف النادي الأهلي".

ويشارك الأهلي طرابلس والاتحاد في الدورة السداسية للتتويج، لتحديد بطل الدوري الليبي بجانب السويحلي والهلال والأخضر والأهلي بنغازي، والتي تنطلق يوم 25 يوليو الجاري في إيطاليا.

ويلتقي الفريقان في الجولة الثالثة لمرحلة التتويج يوم 2 أغسطس المقبل.

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