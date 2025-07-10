إيجابية عينة المنشطات، علاج الصلع يضع مدافع أتلتيك بيلباو في أزمة

أعلن مدافع فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، ييراي ألفاريز، عن ثبوت إيجابية عينة خضع لها في اختبار منشطات أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ييراي ألفاريز يصدر بيانا حول إيقافه

وفي بيان نشره عبر حسابه على إنستجرام، قال ييراي: "تلقيت قبل أسابيع قليلة خبرًا صادمًا من الاتحاد الأوروبي يُفيد بأنني خرجت بنتيجة إيجابية في اختبار منشطات، وهو ما كان بمثابة ضربة قاسية بالنسبة لي، لأني لم أتناول قط أي مادة محظورة عن قصد".

وأوضح اللاعب أن السبب يعود إلى تناوله دواءً وقائيًا ضد تساقط الشعر (الصلع) يحتوي على مادة محظورة من قبل الهيئات الرياضية، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بتركيبة الدواء.

وأضاف ييراي: "الإجراءات التأديبية لا تزال في مرحلة التحقيق وسرية، ولهذا السبب تم إيقافي مؤقتًا، ولا يحق لي الإدلاء بتصريحات إضافية في الوقت الحالي".

ييراي ممنوعا من التدريبات والمباريات

يُمنع ييراي حاليًا من المشاركة في التدريبات أو المباريات وفقًا لقوانين يويفا، ويواجه خطر الإيقاف لمدة قد تصل إلى عام كامل في حال ثبوت المخالفة رسميًا.

ويرتبط اللاعب بعقد مع أتلتيك بيلباو حتى عام 2026، لكن النادي يدرس حاليًا كل السيناريوهات، بما فيها تجديد عقده كرسالة ثقة في براءته.

وفي إطار الاستعداد لاحتمال غياب ييراي، ضم النادي المدافع إجيلوز، الذي كان معارًا سابقًا إلى ميرانديس، وجدد عقده حتى 2028، كما يسعى النادي إلى استعادة إيمريك لابورت من النصر السعودي، في ظل فتح باب التفاوض بشأنه مؤخرًا.

واختتم ييراي بيانه برسالة مؤثرة جاء فيها: "أشكر نادي أتلتيك بيلباو على دعمه منذ اللحظة الأولى، وأؤمن بعدالة المؤسسات الرياضية.. سأبذل كل ما بوسعي للعودة إلى الملاعب في أقرب وقت، وتقديم التوضيحات الكاملة بعد انتهاء التحقيق".

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