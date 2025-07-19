استمرار الاشتباكات في السويداء رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم السبت، أن عددا من الخروقات وقعت بعد ساعات من اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الأمن السورية بدأت الانتشار في مناطق محافظة السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تستمر الخروقات والاشتباكات بعد ساعات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

استمرار الاشتباكات في السويداء



وأكدت وكالة "سانا" أن الاشتباكات مستمرة، وأن قوات الأمن الداخلي بدأت انتشارها في بلدة ولغا بريف السويداء الغربي بينما أكدت مصادر إعلامية سورية بدء الانتشار في قرية المزرعة المحاذية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر مطلع أن القوات بدأت الانتشار في محافظة السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك، واستعادة الاستقرار والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المحتجزين.



وأضاف المصدر: "جرى تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية بما يلبي الاحتياجات العاجلة ويعزز التهدئة في إطار تطبيق المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار مع الوسطاء".

وكشف المصدر أن المرحلة الثالثة تبدأ بعد تثبت التهدئة بتفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء المحافظة بشكل تدريجي ومنظم بما يتماشى مع التوافقات التي جرى التوصل لها سابقًا بما يضمن سيادة القانون تحت مظلة الدولة.

وأعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق اليوم السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين عشائر البدو والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

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