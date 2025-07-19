السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

الشرع: الأحداث الأخيرة في السويداء انعطافة خطيرة في الوضع الأمني بسوريا

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

أفادت تقارير إخبارية بوقوع اشتباكات متقطعة داخل السويداء، وسط انتشار الأمن السوري  في عدد من المناطق في ريف المحافظة.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأحداث الأخيرة في السويداء شكلت انعطافة خطيرة في الوضع الأمني والسياسي في سوريا.

وأشار الشرع في كلمته صباح اليوم السبت إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء  شكلت انعطافًا خطيرًا، لافتًا إلى أن الاشتباكات العنيفة بين هذه المجموعات كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة السورية لتهدئة الأوضاع.

وجاء في كلمة الرئيس السوري: الدولة السورية تمكنت من تهدئة الأوضاع رغم صعوبة الوضع لكن التدخل الإسرائيلي دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها نتيجة القصف السافر للجنوب ولمؤسسات الحكومة في دمشق.

على إثر هذه الأحداث تدخلت الوساطات الأمريكية والعربية بمحاولة للوصول إلى تهدئة الأوضاع.

مع خروج الدولة من بعض المناطق بدأت مجموعات مسلحة من السويداء بشن هجمات انتقامية ضد البدو وعائلاتهم.

هذه الهجمات الانتقامية التي ترافقت مع انتهاكات لحقوق الإنسان دفعت باقي العشائر إلى التوافد لفك الحصار عن البدو داخل السويداء.

الدولة وقفت إلى جانب السويداء بعد تحرير سوريا وحرصت على دعمها إلا أن البعض أساء للمدينة ودورها في الاستقرار الوطني.

الاستقواء بالخارج واستخدام بعض الأطراف الداخلية للسويداء كأداة في صراعات دولية لا يصب في مصلحة السوريين بل يفاقم الأزمة.

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إسرائيل الأمن السورى الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس السوري

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