هآرتس: إسرائيل تجري مفاوضات مع حماس تتعلق بإمكانية إنهاء الحرب في غزة

نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر سياسي مطلع أن إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإمكانية إنهاء الحرب.

وفي السياق ذاته، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت بإبرام صفقة تبادل شاملة والتوقف عن ممارسة الانتقائية بين الرهائن.

وأطلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة صرخة استغاثة جديدة، طالبت فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الحرب فورًا ومنح فريق التفاوض تفويضًا واضحًا لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقف حرب غزة السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين

وقالت العائلات في بيان عاجل: "وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا إلى الوطن، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك هذه الحقيقة، لكن نتنياهو يواصل التهرب منها".

أزمة نتنياهو في مفاوضات غزة

وتابعت: "على نتنياهو أن يكف عن التسبب في انهيار المفاوضات، وأن يتخلى عن أسلوب الانتقائية، ويسعى بجدية لاتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب".

وطالبت العائلات القيادة السياسية الإسرائيلية بالتوقف عن المماطلة وإظهار نية حقيقية لإنهاء النزاع، محملةً نتنياهو مسؤولية استمرار الحرب وتعثر مسار التفاوض.

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