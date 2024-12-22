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رياضة

بدر حامد: أحمد فتوح سيكون نجم الكرة المصرية الأول

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

أكد بدر حامد، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس في مرحلة استكشاف لإمكانيات اللاعبين في المرحلة الحالية.

وقال حامد في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أحمد فتوح سيكون نجم الكرة المصرية الأول في الفترة القادمة، ومجلس الزمالك يعمل ليل نهار من أجل تلبية احتياجات الفريق".

وأضاف: "عودة محمود حمدي الونش إضافة قوية لخط دفاع الزمالك ومنتخب مصر، وقطاع الناشئين بالزمالك مليء بالمواهب وسيفيد الفريق الأول في الفترة القادمة".

 

وأوضح: "الزمالك لن يقف عقبة أمام أي لاعب من قطاع الناشئين يصله عرض رسمي من أوروبا، وهناك تنسيق كامل بين قطاع الناشئين وجروس".

حقيقة إضراب مدربي الناشئين

واختتم حديثه، قائلا: "الحديث عن إضراب مدربي قطاع الناشئين بالزمالك بسبب المستحقات شائعات لا أساس لها من الصحة".

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