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الأمن يكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل جوال بالقليوبية

كشف غموض العثور علي
كشف غموض العثور علي جثة سيدة بالقليوبية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة داخل جوال ملقى بترعة الشرقاوية بمنطقة المريج بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

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تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة لسيدة مجهولة داخل جوال، بترعة الشرقاوية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ترتدي كامل ملابسها وبها آثار اعتداء وخنق.. وباستخدام كاميرات المراقبة وتتبع التحركات، توصلت فرق البحث إلى أن مرتكب الجريمة هو صديق نجل المجني عليها.

وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليها، بعدما اتهم نجلها بسرقة مبلغ مالي منه، وحين طالبها برده رفضت، فتطورت المشادة إلى اعتداء بالضرب، ثم أقدم المتهم على خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضع جثتها داخل جوال وألقى بها في الترعة.

وأظهرت التحريات أيضًا أن المتهم ونجل المجني عليها كانا معتادي تعاطي المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث المركز بقيادة الرائد محمد مجدي النبراوي، والنقباء عبد الرحمن بيومي، ومحمد مأمون، وعبد الله الأسود، ومصطفى الحسيني، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية محافظ القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مديرية أمن القليوبية

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