الزمالك يواجه الشمس وديًا اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت فريق الشمس وديًا في معسكر الفريق الأبيض المقام في العاصمة الإدارية؛ في إطار استعدادات الزمالك للموسم الجديد.

حقيقة أزمة أحمد فتوح

على جانب آخر، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد عن انقطاع أحمد فتوح الظهير الأيسر عن معسكر الفريق الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن أحمد فتوح تواجد بشكل طبيعي في بداية المعسكر، وحصل على إذن من الجهاز الفني للمغادرة في الساعات الماضية بسبب مرض عمه في الآونة الأخيرة.

وأضاف عبد الناصر محمد أن اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًّا في الفترة الحالية، وسيعود خلال الـ48 ساعة المقبلة للانتظام في المعسكر بشكل طبيعي.

واختتم مدير الكرة تصريحاته قائلًا: "لا توجد خلافات بين أحمد فتوح وأي فرد بالفريق، واللاعب ملتزم ولم يفتعل أي مشكلة في الفترة الماضية".

معسكر الزمالك المغلق في العاصمة الإدارية

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.

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