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جامعة المنصورة الأهلية تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

اجتماع جامعة المنصورة
اجتماع جامعة المنصورة الاهلية، فيتو

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (18) اليوم السبت 19 يوليو 2025م برئاسة  الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة لمناقشة عددًا من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي واستعدادات الجامعة للعام الجامعي القادم.

المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2025 / 2026م

جاء ذلك بحضور كل من  الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية،  الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب،  الدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، الدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم D صيدلة إكلينيكية بكلية للصيدلة، الدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة، الدكتور نبيل عرفات، مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، أسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة، مجدي فريد، المشرف على الشئون المالية، أحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة، محمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب، وناصر اللوزي، مدير المشتريات والمخازن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددًا من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي والاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2025 / 2026م، ومنها: اعتماد نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الثاني وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى 2024/ 2025م، مناقشة كافة الاستعدادات والخطط المستقبلية للعام الجامعي 2025 / 2026م، اعتماد الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025 / 2026م، استعراض خطة صيانة المدرجات والقاعات الدراسية ومعامل التدريب والورش، متابعة آلية عمل مكتب التنسيق وتجهيز فرق عمل لتيسير إجراءات التقديم والقبول بالبرامج والكليات خلال العام الدراسي القادم، مراجعة كافة الخدمات الأساسية للمدن الجامعية.

صرف مكافأة النشر العلمي للأبحاث

واعتمد رئيس الجامعة صرف مكافأة النشر العلمي للأبحاث في مجلات دولية ذات تصنيف Q1 وQ2 وعددها (9) أبحاث منها بحث بكلية الطب منشور في مجلة دولية ذات تصنيف Q1 و(4) أبحاث بكلية الهندسة منهم (3) أبحاث منشورة في مجلات دولية ذات تصنيف Q1 وعدد (1) بحث منشور في مجلة دولية ذات تصنيف Q2، وعدد (2) بحث منشور بكلية طب الأسنان منها بحث منشور في مجلة دولية ذات تصنيف Q1، وبحث منشور في مجلة دولية ذات تصنيف  Q2، وبحث منشور بكلية التمريض منشور في مجلة دولية ذات تصنيف  Q1.

كما تمت الموافقة على عقد عدد من بروتوكولات التعاون وهي:

-  بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالجامعة ومعهد الكبد بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.
-  عقد بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة بالجامعة وشركة HSI Center for Healthcare Training & Consultation تحت إشراف نقابة المهندسين المصرية.
- عقد بروتوكول تعاون مشترك بين كلية التمريض والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

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الامتحانات للفصل الدراسي الثاني الخطط المستقبلية الدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض العام الدراسي القادم تكنولوجيا العلوم الصحية خلال الاجتماع مقر الجامعة

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