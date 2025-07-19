عضو لجنة الطريق الإقليمي يكشف موعد إعادة افتتاحه بعد تقليل عدد التحويلات

أكد الدكتور حسن المهدي، عضو اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال الطريق الدائري الإقليمي، أن معدلات التنفيذ بالطريق تسير بشكل جيد، مع التزام كامل بالجدول الزمني.

تقليل تحويلات الطريق الدائري الإقليمي

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك حرصًا كبيرًا من الدولة على سلامة وأمان المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل على تقليل عدد التحويلات المرورية وأطوالها في بعض المناطق، لتقليل المخاطر وتحقيق سيولة مرورية أفضل.

موعد إعادة افتتاح الطريق الدائري الإقليمي

وأضاف:"بنهاية يوليو الجاري سيتم تقييم شامل للوضع الميداني، بهدف ضمان افتتاح الطريق بشكل مؤمن وكامل في 2 أغسطس".

ولفت إلى أنه يتم تقليل عدد التحويلات وأطوال التحويلات لتوفير معاملات أمان أكثر لمستخدم الطريق الإقليمي، لا سيما وأن هناك عدم التزام في السير سواء بالسرعات أو المناورات الخطأ في التحويلات".

ويُعد الطريق الدائري الإقليمي من المشروعات الاستراتيجية المهمة، لما له من دور محوري في تخفيف الضغط عن الطرق الداخلية، وربط المحافظات بطرق حرة وآمنة.

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