ألسن عين شمس تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بالكلية للعام الجامعي 2026/2025 اعتباراّ من 20/7/2025 الى 2025/8/31.

يأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء، رئيس الجامعة، أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت سلوى رشاد، عميد الكلية أن باب القبول سيتم فتحه لعدد من الدبلومات وتشمل دبلوم الدراسات العليا في اللغة والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية ودبلوم تكنولوجيا الترجمة بأقسام الكلية المختلفة وكذلك برامج الدكتوراه في نفس التخصصات.

واوضح أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أنه اعتبارا من قبول خريف ٢٠٢٥ سيتم تطبيق اللائحة الجديدة للدراسات العليا بالكلية والتي ادخلت برنامج الترجمة الشفهية بكل انماطها كبرنامج تخصص في المراحل الثلاثة: الدبلوم والماجستير والدكتوراه. واضاف أن تخصص تكنولوجيا الترجمة في البرنامج المتقدم يعد من البرامج المتيزة ويأتي مواكبا لمتطلبات سوق العمل والالمام بالتكنولوجيا الحديثة ذات الصلة بأنشطة الترجمة.



ونوه الى ان التقديم لبرامج الدراسات العليا اليكترونيا من خلال منظومة UMS حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته ورفع كافة الشهادات والمستندات المطلوبة على الرابط.



وبعدها تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية بفحص هذه المستندات ومراجعة البيانات والرد على المتقدم بقبول الطلب عند استيفاء كل الشروط.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات القبول التحريرية للطلاب المتقدمين لمرحلتي الدبلوم والدكتوراة اعتبارا من 8 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر وتعقد الامتحانات الشفوية في 16 سبتمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.