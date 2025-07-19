انتخابات الشيوخ، محظورات خلال فترة الدعاية يجب على المرشحين تجنبها

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، ضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية وفقا لقرار الهيئة رقم 17 لسنة 2025.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، أمس الجمعة، وتستمر الدعاية لمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، . لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة

محظورات الدعاية الانتخابية في انتخابات الشيوخ

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من المحظورات على المرشحين تجنبها خلال فترة الدعاية الانتخابية وفقا لأحكام الدستور والقانون، وهي:

التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

حظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وبلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية ٤٢٨ مرشحًا، منهم ۱۸٦ مرشحًا مستقلًا، و٢٤٢ مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

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