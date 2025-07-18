انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ لمدة 14 يوما.. "الوطنية للانتخابات" تعلن الضوابط والحد الأقصى للإنفاق.. 9 محظورات على المرشحين.. ولجنة لرصد المخالفات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انطلاق الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، وتستمر الدعاية لمدة ١٤ يومًا تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ۳۱ من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقًا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وناشدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المرشحين بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ۲۰۲٥.

ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (17) لسنة 2025 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

أولا: الحق في الدعاية الانتخابية

لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات طبقًا للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة.

وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. ويجوز للمترشح إخطار الهيئة كتابة باسم شخص يمثله لديها لإدارة الدعاية، مع إرفاق إقرار رسمي بقبوله.

الحد الأقصى للإنفاق في الدعاية الانتخابية

الفردي: 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه.

القائمة (13 مقعدًا): 2,167,000 جنيه، وفي الإعادة 867,000 جنيه.

القائمة (37 مقعدًا): 6,167,000 جنيه، وفي الإعادة 2,467,000 جنيه.

التبرعات في انتخابات مجلس الشيوخ

تمويل الدعاية من أموال المترشح الخاصة، مع جواز تلقي تبرعات من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية، بشرط ألا تزيد على 5% من الحد الأقصى.

ويحظر تلقي تبرعات تزيد على ذلك، ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة بأسماء المتبرعين وقيمة التبرعات.

جهات التبرع المحظورة

يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم من، شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، كيان يساهم فيه شخص مصري أو أجنبي، شخص طبيعي أجنبي.

فتح الحساب البنكي للمرشحين

ويشترط فتح حساب بالعملة المحلية في أحد بنكي الأهلي أو مصر أو بمكاتب البريد لإيداع الأموال والتبرعات، والإنفاق منه حصرا، مع إخطار اللجنة المختصة بأوجه الإنفاق خلال 24 ساعة.

واجبات البنك والمترشح

على البنك أو البريد والمترشح إخطار اللجنة المختصة أولًا بأول بما يتم في الحساب خلال 24 ساعة.



يلتزم المترشح بإمساك سجل منتظم وفق معايير المحاسبة المصرية، مع بيان التبرعات وأوجه الإنفاق، وإبلاغ اللجنة يوميًا بما يتم تسجيله. ويجب تقديم بيان ختامي بعد انتهاء الحملة الانتخابية يتضمن جميع المبالغ ومصادرها وأوجه إنفاقها.

استخدام الإعلام في الدعاية الانتخابية

للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين. وتلتزم الجهات المعنية بإتاحة الفرص وإخطار الهيئة بأي مخالفات.

محظورات الدعاية الانتخابية

التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات دينية أو عنصرية أو تحض على الكراهية.

استخدام العنف أو التهديد به.

استخدام الممتلكات والمباني العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات.

إنفاق الأموال العامة أو أموال الجمعيات أو شركات القطاع العام.

الكتابة على جدران المباني.

تقديم أو الوعد بتقديم هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية.

استغلال الوظيفة العامة



يحظر على شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا الاشتراك في الدعاية للتأثير على نتيجة الانتخابات أو الإخلال بتكافؤ الفرص.

مهام لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية

من ناحية أخرى، أصدت الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم 20 لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتشكل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية وكذا مراجعة ومراقبة حساباتها وذلك وفقًا للكشوف المرفقة.

وتعد اللجنة تقاريرًا تتضمن ما يأتي: رصدًا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة. حصر وقائع المخالفات ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن. تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. نتائج مراجعة سجلات حسابات الدعاية الانتخابية. وتُرسَل هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

يتولى الخبراء مراجعة سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية، ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وكذا تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتلقاها المترشح أو القائمة والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

وتعرض اللجنة نتائج أعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح والتي تعد تقريرًا بذلك عند اكتشاف أي مخالفات علي أن يُرسَل فور إعداده إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، كما يعد السادة الخبراء في جميع الأحوال تقريرًا بنتائج أعمالهم عن كل مترشح وقائمة علي أن ترسل تلك التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قبل إعلان النتيجة أو بعدها إذا ما اقتضى الأمر ذلك.

يتولى الجهاز التنفيذي إعداد مذكرة بما تضمنته تلك التقارير من مخالفات وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين للمجلس من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

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