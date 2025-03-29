أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 29- 03- 2025

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم السبت في عمان وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 29-3-2025 في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 38 ريالا عمانيا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 34 ريالا عمانيا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 33 ريالا عمانيا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

قفزت أسعار الذهب إلى ذروة قياسية في جلسة امس الجمعة، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس الذي يعد ملاذًا آمنًا وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب أحدث رسوم جمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.91% إلى 3084.03 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل الذروة القياسية رقم 18 هذا العام عند 3086.7 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 3114.30 دولار عند التسوية، في حين زاد 2.15% خلال الأسبوع في مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الارتفاع مع تراجع أسعار الفائدة، ويُنظر إليه على أنه تحوط من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4% في فبراير، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادته 0.3%.

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