محافظ سوهاج يكلف بتكثيف حملات الرقابة والتوعية للوقاية من الحرائق

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتشكيل لجنة من مديريات الزراعة والطب البيطري والحماية المدنية وجهاز شئون البيئة، بالتعاون مع الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والاحياء، لتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية للمواطنين في مختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من الحرائق التي قد تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أو الممارسات الخاطئة في تخزين وتشوين بعض المواد والمخلفات البيئية، وذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين.



الندوات التوعوية للمواطنين بصفة منتظمة لتوضيح الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وخاصة في المناطق الريفية



وأكد "سراج" أهمية استمرار عقد الندوات التوعوية للمواطنين بصفة منتظمة لتوضيح الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وخاصة في المناطق الريفية التي تنتشر بها الحظائر ومخلفات المواشي والمخلفات الزراعية، وغيرها.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع المحلي والقيادات الطبيعية في التعاون مع الجهات التنفيذية لنشر الوعي الوقائي، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، موجهًا الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات التفتيش الميدانية لضمان الالتزام بتعليمات السلامة والوقاية.

كيفية التخلص الآمن والدائم من مخلفات المواشي



وتشمل ندوات التوعية كيفية التخلص الآمن والدائم من مخلفات المواشي، وعدم وضع أي مخلفات زراعية بجوارها، كإجراء احترازي مهم، خاصة أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تفاعل الغازات المنبعثة من تلك المخلفات، مما قد يتسبب في اشتعال مفاجئ يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات، مع التأكيد على خطة الحماية المدنية للتفتيش المفاجئ على المطاعم والمنشآت الطبية ومراجعة خطط الإطفاء والمواد المستخدمة بها.

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