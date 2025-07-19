نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية عن بيانه لطلاب الثانوية: غير مخالف ومن حقوقي المهنية

تسبب قرار إحالة الدكتور وليد الديب نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية للتحقيق من قطاع طب الأسنان بسبب بيان تحذيري لطلاب الثانوية العامة الذين يريدون الالتحاق بكليات طب الأسنان، حالة من الغضب بين أطباء الأسنان وبمثابة صدمة لمتابعي الشأن النقابي، معتبرين ما حدث تدخل في أعمال نقيب منتخب، خاصة بعد شكاوى تلقتها النقابة العامة من جهات مختلفة وصلت لاتهامه بالإضرار بالأمن القومي.

وأوضح الدكتور وليد الديب إنه نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا نقابيا لطلاب الثانوية العامة يشير فيه الى أن من يريد الالتحاق بكليات طب الأسنان عليه مراجعة النقابة لاستيضاح أمور كثيرة متعلقة بهذا الشأن، وكتب على صفحته أعلى البيان "ياريت الكل يشير علشان توصل لطلبة الثانوية العامة علشان يعرفوا الحقيقة خريجى طب أسنان الجدد بلا تكليف..بلا تدريب..بلا فرصة فى العيادات…بلا فرصة سفر للخارج.. بلا فرصة للدراسات العليا، بلاش تختار كلية طب أسنان لو مصمم يبقى طب بشري، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

وأضاف الديب، أن صياغة البيان منقولة من بيان مشابه لنقابة العلاج الطبيعي، ولكنه فوجئ بإحالته للتحقيق، رغم أن ما ذكره حقيقي، فهناك ١٢ ألف خريجي من كليات طب أسنان سنويا توقف تكليفهم وما كانوا يحصلون عليه من امتيازات، لافتا أنه وطني ويحب بلده ولا يصح أن يزايد عليه أحد لمجرد أنه مارس حقه كنقيب منتخب.

وأبدى الديب انزعاجه وتعجبه من تحويله للتحقيق من قطاع طب الأسنان، وأشار إلى أنه كان يتوقع أن يتم طلبه ليتم الاستماع لمقترحاته في تطوير وتحسين قطاع طب الأسنان والحفاظ على ما تبقى من المهنة وعدم إهدار موارد الدولة من العملة الصعبة نتيجة السياسات الخاطئة على حد وصفه.

وأضاف الديب أنه كان يتوقع أن يتم طلبه ليتم الاستماع لمقترحاته في تطوير وتحسين قطاع طب الأسنان والحفاظ على ما تبقى من المهنة وعدم إهدار موارد الدولة من العملة الصعبة نتيجة السياسات الخاطئة على حد وصفه.

وأكد نقيب أطباء الأسنان أنه فوجئ بمشاعر حب ودعم كبيرة وفرحة بوجود أمل لم يكن يتوقع وجوده إلا بعد هذه المواقف المؤيدة والداعمة، وأكد أنه لن يتخلى عن قول الحق والدفاع عن مهنته، سواء كان نقيبا أو خارج المنصب فكلاهما سواء.

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