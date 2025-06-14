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حوادث

خلال ساعات، نظر دعوى تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج

محكمة القضاء الإداري،
محكمة القضاء الإداري، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من  أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية.

دفعة طب أسنان 2003 تقاضي وزير الصحة بسبب التكليف

المعركة التى شنها أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.


عمرو عبد السلام المحامي الممثل القانوني لـ أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة أن جميع أطباء الاسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.

وأشار عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني لـ أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري  بين أصحاب المراكز القانونية  الواحدة، مضيفا ان عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان مما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.

ولفت عمرو عبدالسلام المحامي الممثل القانوني لـ أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة إلى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وانهاء تدريبهم ولم يتم تعديل القانون علي النحو الذي يسمح لوزير الصحة أن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

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