تعاون بين دار الإفتاء وجامعة كفر الشيخ للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والوفد المرافق له، وذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ودار الإفتاء المصرية، بهدف دعم التعاون العلمي والثقافي المشترك، وتعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإرشاد الديني وصناعة الفتوى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب.

تعزيز التعاون العلمي والثقافي

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التعاون جاء انطلاقًا من الدور المجتمعي والعلمي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في ترسيخ الوعي الديني الرشيد، وتعزيز قيم الوسطية، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحرصًا من جامعة كفرالشيخ على تطوير مهارات طلابها وكوادرها وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة في مجالات التدريب والتأهيل والتطبيقات الحديثة، فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا البروتوكول سعيًا لتكامل الجهود وتبادل الخبرات، وإرساء منظومة معرفية تدريبية متكاملة تتناول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات المتصلة بالخطاب الديني، وصناعة القرار والإرشاد المجتمعي، والحوكمة المؤسسية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في العديد من المجالات، منها تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإرشاد الديني وصناعة الفتوى، تعزيز الوعي باستخدامات الذكاء الاصطناعي بصورة أخلاقية وآمنة تخدم الصالح العام، تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية بين الطرفين في الموضوعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، دعم مشروعات التخرج والرسائل العلمية في مجالات التقاطع بين العلوم الشرعية والتقنيات الحديثة.

من جانبه، أعرب الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالإمكانات العلمية والبحثية والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها جامعة كفر الشيخ، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين المؤسسات الدينية والأكاديمية، ويُعد خطوة واعدة نحو شراكة علمية مثمرة تخدم قضايا المجتمع.

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