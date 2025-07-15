تعاون تقني بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة لتفعيل الأنظمة الإلكترونية

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بدء تعاون تقني مثمر مع جامعة المنصورة، ممثلة في شركة "انطلاق" لتقنية الاتصالات والمعلومات، التابعة لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، بهدف تفعيل مجموعة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية داخل جامعة كفر الشيخ والجامعة الأهلية التابعة لها.

تعزيز جودة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي

و أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التعاون يشمل تفعيل عدد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة خلال الأيام المقبلة، من بينها نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية، ونظام الفاروق لإدارة الموارد البشرية (الملفات والاستحقاقات)، ونظام الخزينة والدفع الإلكتروني، ونظام ابن الهيثم لإدارة شئون الدراسات العليا.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن هذه الأنظمة سيتم استضافتها بالكامل داخل مركز بيانات جامعة كفر الشيخ، بما يضمن أعلى درجات الأمان والاستقرار وكفاءة التشغيل، لافتا أن التعاون يشمل أيضًا جامعة كفر الشيخ الأهلية، حيث سيتم تفعيل أنظمة إلكترونية متطورة، من بينها نظام بوابة الطالب، ونظام الخزينة والدفع الإلكتروني، ونظام ابن الهيثم لإدارة شؤون الخريجين، ونظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب (نظام الساعات المعتمدة).

فيما أكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أهمية التعاون القائم بين جامعتي كفر الشيخ والمنصورة في تبني وتفعيل أحدث الحلول التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين الجامعات ومؤسساتها التقنية في دعم منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية والإدارية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث والمشرف على مشروعات التطوير، أن هذا التعاون التقني يعكس التزام الجامعات المصرية بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الأكاديمية والإدارية، ويُعد خطوة نوعية نحو تحقيق الحوكمة الذكية وتعزيز جودة الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي.

أهمية تكامل الجهود بين الجامعات لتحقيق أهداف التحول الرقمي

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود يسن شمس الدين المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة كفر الشيخ، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا جاهزية الشبكات والبنية التحتية بالجامعة لاستضافة الأنظمة وتشغيلها بكفاءة عالية، وأكد على أهمية تكامل الجهود بين الجامعات لتحقيق أهداف التحول الرقمي.

كما أكد المهندس فتحي مصباح حسين مدير الشبكات بجامعة كفر الشيخ، على جاهزية مركز البيانات وتأمين الشبكات بالكامل لتفعيل تلك الخدمات الرقمية.

وأعرب كل من الدكتور محمد حندوسة الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة ومسؤول التطوير بشركة "انطلاق"، والمهندس بولا سامي عبده، المختص بصيانة الخوادم، عن سعادتهم بزيارة جامعة كفر الشيخ، مشيدين بالإمكانات المادية والبشرية المتوفرة التي تؤهل الجامعة لريادة التحول الرقمي على مستوى الجامعات المصرية.

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