أزمات أحمد فتوح "لف وارجع تاني".. فيديو في حفل راغب علامة يربك حسابات الزمالك.. اللاعب خرج من معسكر الأبيض بـ«عذر مرضي».. وإمام عاشور يكشف المستور

أثار أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول من حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، بصحبة لاعب الأهلي إمام عاشور، في توقيت يُفترض أنه خارج معسكر الفريق الأبيض لأسباب إنسانية.

نادي الزمالك كان قد أعلن رسميًا، على لسان مدير الكرة عبد الناصر محمد، عن غياب فتوح عن معسكر الفريق بسبب ظروف أسرية تتعلق بمرض عمه، مؤكدًا أن اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًا وسيعود خلال 48 ساعة للمعسكر.

«ستوري» إمام عاشور يفجّر القنبلة.. وفتوح في الصورة

المفاجأة الكبرى جاءت حين نشر إمام عاشور، لاعب الأهلي، عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، فيديوهات من الحفل ذاته، أظهرت تواجده مع فتوح في أحد الصفوف الأمامية، وهو ما أكد ما تم تداوله من فيديوهات وثقتها عدسات الجماهير من داخل الحفل.

سلوك اللاعبين أثار موجة غضب كبيرة، خاصة من جانب جماهير الزمالك التي اعتبرت تصرف فتوح «غير مسئول»، في ظل تقديمه اعتذارًا للنادي بشأن غيابه «الطارئ» عن التدريبات، في وقت كان يتواجد فيه بالساحل الشمالي في أجواء احتفالية.

الواقعة تفتح جراح الماضي.. والاتهامات تطارد اللاعب مجددًا

لم تكن تلك أولى أزمات أحمد فتوح التي تشغل الرأي العام الرياضي، إذ أعادت الواقعة للأذهان أزمة سابقة شهيرة، حين ارتبط اسمه بحادث تصادم مأساوي أدى لوفاة شخص، وسط اتهامات بتعاطي مواد مخدرة، وهي القضية التي تركت أثرًا سلبيًا على صورة اللاعب في وسائل الإعلام والرأي العام.

الظهور الجديد مع عاشور أعاد إشعال تلك الصورة الذهنية لدى المتابعين، خاصة أن كليهما يتغيب عن معسكرات أنديتهما في الوقت الراهن؛ فتوح بسبب «ظروف عائلية»، وعاشور بداعي الإصابة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.

سلوك «محبط» لإدارة الزمالك والجماهير.. وتحركات مرتقبة

مصادر مقربة من داخل نادي الزمالك كشفت أن الفيديو شكّل «صدمة» لمسئولي النادي، التي تسعى حاليًا لاحتواء الموقف، وسط تساؤلات عن مدى التزام اللاعب باللوائح، واحتمالية توقيع عقوبة داخلية إذا ثبت تغيبه دون مبرر حقيقي.

من جانبها، اعتبرت جماهير النادي أن الواقعة تمثل إحراجًا كبيرًا للإدارة والجهاز الفني، خصوصًا في توقيت حساس يشهد استعداد الفريق لخوض مباريات مصيرية في الدوري والبطولات القارية.

أزمة فتوح.. صورة اللاعب على المحك

يبقى السؤال المطروح: هل يمكن فصل الحياة الشخصية للاعب عن التزامه المهني؟ وفي حالة أحمد فتوح، يبدو أن الإجابة باتت معقدة، مع تكرار الأزمات، وظهوره المتكرر في مشاهد تُثير تساؤلات الجماهير، وتضعه في دائرة النقد والشكوك من جديد.

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