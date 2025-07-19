السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستشفيات غزة: سقوط 104 شهداء بنيران جيش الاحتلال

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت مصادر طبية في مستشفيات غزة، عن سقوط  104 شهداء بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 37 من طالبي المساعدات.

واستشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي قرب نادي المجمع الإسلامي جنوبي مدينة غزة.

وقبل وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، باستشهاد 90 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم في أرجاء قطاع غزة، بينهم 36 شخصا من طالبي المساعدات.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

وقالت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم السبت: إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

 

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الصحة في غزة المواد الغذائية الاساسية جيش الاحتلال سوء التغذية في قطاع غزة

مواد متعلقة

طالب بتوضيحات رسمية، الفاتيكان يشكك في رواية الاحتلال بشأن قصف كنيسة في غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: وقف الحرب السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا في غزة

استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي قرب نادي المجمع الإسلامي في غزة

الأكثر قراءة

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

إيداع "طفل العسلية" بدار رعاية، وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية

بسبب حفل راغب علامة، تعليق غريب من ياسمين عز على أزمة أحمد فتوح (فيديو)

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة حصول فتوح على سلفة نصف مليون جنيه بسبب مرض عمه

تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتضررين بعد عودة خدمة الإنترنت بالكامل

تألق الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على الشمس 5-4 وديا

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم (فيديو)

بعد أزمة أسماء جلال، أزهري يوضح سبب تحريم عمل الرجال بمهنة كوافير سيدات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads