اتفاق تعاون مشترك بين جامعات المنصورة والمنصورة الأهلية ولويفيل الأمريكية لإنشاء ماجستير هندسة

وقَّع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية، اتفاقيةَ تعاونٍ مع جامعة لويفيل الأمريكية، وذلك خلال جلسةٍ افتراضيةٍ شهدت مشاركة الدكتور أيمن عاشور وزيرِ التعليم العالي والبحث العلمي، وممثّلي اثنتي عشرةَ جامعةً مصريةً، بهدف إنشاء «مسارٍ دراسيٍّ مشترك» للحصول على درجة الماجستير في التخصصات الهندسية.

رئيس جامعتي المنصورة و"الأهلية" يوقّع اتفاقية تعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية

أُقيمت مراسم التوقيع الرسمية للاتفاقية خلال فعاليةٍ افتراضيةٍ رفيعة المستوى، حضرها البروفيسور كاثرين كارديللي، الرئيس المؤقت لجامعة لويفيل، وعددٌ من مسؤولي الجامعة، إلى جانب رؤساء الجامعات المصرية المشاركة.

الاتفاقية لإنشاء مسار مشترك لبرامج ماجستير الهندسة

تُعَدُّ هذه الاتفاقيةُ محطةً بارزةً في مسيرة التعاون الأكاديمي الدولي؛ إذ تفتح آفاقًا جديدةً أمام الطلاب المصريين لاستكمال دراساتهم العليا في جامعة لويفيل وفق نظامٍ لتحويل الساعات المعتمدة. وينصُّ البرنامج على أن يُتمَّ الطالبُ ستَّ ساعاتٍ معتمدةً في جامعته المصرية، ثم ينتقل لاستكمال أربعٍ وعشرينَ ساعةً معتمدةً في جامعة لويفيل، بما يؤهِّله للحصول على درجة الماجستير في العلوم الهندسية بمختلف تخصصاتها.

دعم تدويل التعليم العالي في مصر وفتح قنوات اتصالٍ حقيقيةٍ

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم تدويل التعليم العالي في مصر وفتح قنوات اتصالٍ حقيقيةٍ مع الجامعات العالمية المرموقة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخريج المصري وقدرته على المنافسة في سوق العمل العالمي.

تعزيز التصنيف الدولي لجامعة المنصورة

وأوضح أن توقيع الاتفاقية مع إحدى أبرز الجامعات الأمريكية يُعَدُّ خطوةً نوعيةً نحو تعزيز التصنيف الدولي لجامعة المنصورة وتوسيع آفاق الشراكة التعليمية والبحثية، مؤكِّدًا سعي الجامعتين إلى تنفيذ خطتهما الإستراتيجية للتدويل عبر إنشاء شراكاتٍ فاعلةٍ وتطوير برامج أكاديمية تتماشى مع المعايير الدولية.

كما أكد حرص الجامعتين على فتح آفاقٍ جديدةٍ أمام طلابهما للدراسة وفق المعايير العالمية، وتمكينهم من الحصول على درجاتٍ علميةٍ مُعترف بها دوليًّا من جامعاتٍ مرموقة مثل جامعة لويفيل.

من جانبها، أعربت جامعة لويفيل عن تقديرها للتعاون مع جامعة المنصورة، إحدى أبرز الجامعات في المنطقة، مؤكِّدةً أن هذه الشراكة تُعَدُّ نموذجًا للتكامل الأكاديمي الفاعل بين الجامعات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتمهِّد لتبادل واسع النطاق في البرامج والكوادر والخبرات.

الشراكة تمثِّل جسرًا معرفيًّا بين المؤسسات التعليمية المصرية والأمريكية

وأكَّد الجانبان خلال مراسم التوقيع أن هذه الشراكة تمثِّل جسرًا معرفيًّا بين المؤسسات التعليمية المصرية والأمريكية، وتعكس التزام الطرفين بتعزيز التميُّز الأكاديمي والابتكار، وتوفير فرصٍ تعليميةٍ عالية الجودة تمكِّن الطلاب المصريين من الانطلاق نحو مسارات أكاديمية ومهنية عالمية.

يمثِّل التعاون مسارًا انتقاليًّا أكاديميًّا مرنًا يُمكِّن الطلاب دراستهم في الجامعة المصرية والدراسات العليا

ويمثِّل هذا التعاون مسارًا انتقاليًّا أكاديميًّا مرنًا يُمكِّن الطلاب من استكمال جزءٍ من دراستهم في الجامعة المصرية، ثم الالتحاق مباشرةً ببرامج الدراسات العليا في جامعة لويفيل وفق الشروط الأكاديمية المعتمدة، من دون أن يُعَدَّ برنامجًا مزدوجًا أو مشتركًا رسميًّا.

الاتفاقية ساريةٌ لمدة ثماني سنواتٍ

يُذكَر أن الاتفاقية ساريةٌ لمدة ثماني سنواتٍ من تاريخ توقيعها، مع إمكانية تعديلها أو إنهائها بموجب إخطارٍ كتابيٍّ مسبق، ما يعكس مرونة التعاون وحرص الطرفين على مراجعة مسارات العمل بصورةٍ دوريةٍ ومستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.