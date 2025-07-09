قطار الثانوية العامة 2025 يصل محطته الأخيرة غدا.. الوزارة تشدد على تكثيف المتابعة الميدانية.. التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية.. وتقديم الدعم الكامل للطلاب

يؤدى طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) غدا الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

وزير التعليم يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات لاستعراض الإجراءات والترتيبات النهائية لآخر أيام امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبه، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم اجتماعًا هامًّا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الإجراءات والترتيبات النهائية الخاصة بآخر أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبد الحكم رئيس عام الامتحانات ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وزير التعليم: تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان لضمان إنهاء آخر أيام الامتحانات في أفضل صورة

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليميات وكافة المشاركين في العملية الامتحانية نظرا للجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لضمان إنهاء آخر أيام الامتحانات في أفضل صورة، وذلك امتدادًا للانضباط الذي تحقق على مدار الأيام الامتحانية السابقة.

عبد اللطيف: التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية

كما شدد الوزير على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

ووجه الوزير بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذا اليوم، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحان في هدوء.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي سياق منفصل، ثمن الوزير محمد عبد اللطيف موافقة مجلس النواب وتعاونهم المثمر في خروج تعديل قانون التعليم بما يساهم في تحقيق خطوات ملموسة لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى شهادة "البكالوريا المصرية" ستنهي التحديات التي تواجه الطلاب بنظام الثانوية العامة الحالي، وتخفف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، موجها بإطلاق الوزارة والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية حملة توعوية شاملة حول نظام شهادة "البكالوريا المصرية" قريبا لتوضيح كافة التفاصيل لأولياء أمور الطلاب المقبلين على الصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل.

وأكد الوزير أهمية التنسيق على مستوى المدارس لنشر الوعي الكامل بمميزات النظام الجديد، مشددا على أن الطالب سيكون له حرية الاختيار بين الالتحاق بنظام شهادة "البكالوريا المصرية" أو الاستمرار في نظام الثانوية العامة الحالي التقليدي، بما يتناسب مع ميوله التعليمية وقدراته واحتياجاته المستقبلية، مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة مسارات متعددة لتعليم عالي الجودة لجميع الطلاب.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة تضع مصلحة الطالب المصري في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل السبل لتقديم تعليم عالي الجودة ومتكامل يواكب تطورات العصر ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

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