يفتح الباب أمام رحيل مصطفى محمد، نانت يضم مهاجم منتخب المغرب

أعلن نادي نانت الفرنسي رسميا ضم المغربي يوسف العربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من نادي أبويل نيقوسيا القبرصي.

ويأتي انضمام العربي لصفوف نانت ليفتح الباب أمام رحيل مصطفى محمد عن الهجوم في وقت ارتبط اسم الدولي المصري بالانتقال للنادي الأهلي.

العربي لاعبا لنانت

وسيرتدي العربي القميص رقم 19 مع فريق نانت.

العربي البالغ من العمر 38 عاما لعب لنادي ستاد ماليرب كان عام 2009، وقدم موسما ناجحا في الدوري الفرنسي بتسجيل 17 هدفا، لينتقل بعدها إلى الهلال السعودي.

وبعد موسم واحد في السعودية، عاد أوروبا من بوابة نادي غرناطة الإسباني.

وقضى العربي 4 سنوات في الدوري الإسباني ليعود مجددا عام 2016 إلى الخليج من بوابة الدحيل القطري، ليقضي هناك 3 مواسم، سجل خلالها 95 هدفًا في 83 مباراة.

وفي صيف عام 2019، عاد إلى أوروبا عن طريق أولمبياكوس اليوناني، خاض معهم 225 مباراة مسجلًا 95 هدفًا.



وانتقل الموسم الماضي إلى أبويل نيقوسيا ليخوض معهم موسم 2024/2025 قبل الانضمام إلى نانت هذا الصيف.

ولعب العربي 45 مباراة بقميص أبويل، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا وصنع 7 آخرين، وتوج معهم بلقب كأس السوبر القبرصي برفقة أبويل.

وبعد 14 عاما قضاها خارج فرنسا قرر العربي العودة إلى فرنسا من بوابة نانت.

إجمالي سجل العربي 322 هدفا في 610 مباراة خلال مسيرته.

وتعليقا على عودته إلى نانت الفرنسي، قال: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى الدوري الفرنسي، إنه تحدٍّ حقيقي، واللعب في نادي عريق مثل نانت يُضفي المزيد من الإثارة، الجميع يعرف نادي نانت وسجله الحافل، منذ أول لقاء لي مع المدرب، والمحادثات الأولى، كنت أرغب في الانضمام، أعرف ما يُمكنني تقديمه للفريق.

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