ريال مدريد يتوصل لاتفاق لتجديد عقد كورتوا

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق لتجديد عقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لمدة عام إضافي، ليمتد عقده حتى عام 2027، بدلًا من 2026.

ريال مدريد يجدد عقد كورتوا

ومن المنتظر أن يعلن النادي الملكي ريال مدريد بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة عن التجديد للحارس البلجيكي.

ويعد كورتوا من الركائز الأساسية للنادي الملكي على مدار السنوات الماضية، ويقدم عروض قوية منذ انضمامه للفريق.

وأنضم كورتوا إلى ريال مدريد في 2018 قادمًا من تشيلسي، ويُعتبر أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

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