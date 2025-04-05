لونين صداع في رأس أنشيلوتي قبل مواجهة فالنسيا

كشفت تقارير صحفية أن لونين حارس مرمى ريال مدريد سيخضع لاختبار قبل مباراة فالنسيا لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة.

وقد يضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، للدفع بالحارس الثالث فران جونزاليس أساسيا في مباراة اليوم، بسبب غياب تيبو كورتوا وعدم التأكد من حالة أندري لونين.

ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.



ويغيب عن قائمة ريال مدريد في مباراة اليوم أمام فالنسيا الخماسي: "تيبو كورتوا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس".

ويحتل ريال مدريد وصافة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أسينسيو - روديجر - فران جارسيا.

الوسط: تشواميني - فالفيردي - مودريتش.

الهجوم: فينيسيوس - كيليان مبابي - رودريجو.

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