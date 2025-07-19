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رياضة

وديات الأندية، مواعيد مباريات ليفربول استعدادا للموسم الجديد

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي استعداداته بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وتأخر انطلاق تحضيرات ليفربول للموسم الجديد، بسبب الحادث المروع الذي أودى بحياة المهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، رغم ذلك بدأ الفريق مبارياته الودية يوم 13 يوليو، بمواجهة أمام بريستون نورث إند، حيث حقق الفوز بنتيجة 3-1.

 

مواعيد مباريات ليفربول الودية المتبقية

ويخوض ليفربول جولة تحضيرية آسيوية في هونج كونج واليابان، حيث يبدأ الفريق مبارياته الدولية بمواجهة قوية أمام ميلان الإيطالي يوم السبت 26 يوليو على ملعب “كاي تاك” في هونج كونج.

بعدها، ينتقل الريدز إلى اليابان لملاقاة يوكوهاما مارينوس، بطل يوم الأربعاء 30 يوليو، ويختتم ليفربول مبارياته التحضيرية بمواجهة أخيرة أمام أتلتيك بيلباو الإسباني على ملعب يوم الإثنين 4 أغسطس.

 

موعد أول مباراة رسمية لفريق ليفربول

ويبدأ الفريق موسمه رسميًا يوم 10 أغسطس في مواجهة كريستال بالاس على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الدرع الخيرية، ثم يستهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 16 أغسطس حين يستضيف بورنموث في ملعب أنفيلد ضمن الجولة الافتتاحية.

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